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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Мидтьюлланд
Легия - Мидтьюлланд: обзор матча 31 августа 2023
Легия
31.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 3
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Мидтьюлланд
53'
Т. Пекхарт
71'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Мидтьюлланд
Пенальти не реализован!
С. Гартенманн
ГОЛ!
М. Росолек
6:5
ГОЛ!
Н. Дир
5:5
ГОЛ!
Жозуэ
5:4
ГОЛ!
О. Серенсен
4:4
ГОЛ!
Б. Крамер
4:3
ГОЛ!
А. Ремер
3:3
ГОЛ!
Р. Панков
3:2
ГОЛ!
Жуниньо
2:2
ГОЛ!
Э. Мучи
2:1
ГОЛ!
Г. Чо
1:1
ГОЛ!
Б. Слиш
1:0
113'
Замена
А. Ремер
️️️️
К. Ольссон
106'
Замена
Маррони
️️️️
А. Симсир
100'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
А. Гигович
91'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
91'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
С. Ингасон
Замена
М. Баку
️️️️
П. Кун
91'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Ю. Элитим
90'
81'
Замена
Шарлес
️️️️
Франкулину
Замена
Р. Панков
️️️️
А. Енджейчик
80'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
80'
71'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Желтая карточка
Б. Слиш
70'
70'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Замена
М. Росолек
️️️️
М. Гуал
61'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пекхарт
Пас отдал
П. Вшолек
53'
48'
Желтая карточка
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
28
Андре Ремер
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
35
Шарлес
ЦП
38
Маррони
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
8
Августиняк
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
28
Гуал
17
Пекхарт
4-3-1-2
1
Лоссль
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
29
Паулиньо
15
Ингасон
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Гигович
58
Симсир
10
Чо
9
Франкулину
55
Енджейчик
12
Панков
12
Панков
55
Енджейчик
23
Кун
32
Баку
32
Баку
23
Кун
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
22
Элитим
7
Мучи
7
Мучи
22
Элитим
28
Гуал
7
Росолек
7
Росолек
28
Гуал
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
15
Ингасон
3
Гартенманн
3
Гартенманн
15
Ингасон
8
Гигович
32
Мартинес
32
Мартинес
8
Гигович
8
Ольссон
28
Ремер
28
Ремер
8
Ольссон
9
Франкулину
35
Шарлес
35
Шарлес
9
Франкулину
58
Симсир
38
Маррони
38
Маррони
58
Симсир
Остались в запасе
Легия
Мидтьюлланд
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Легия - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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