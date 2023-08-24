Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мидтьюлланд - Легия
Мидтьюлланд - Легия: обзор матча 24 августа 2023
Мидтьюлланд
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Легия
16'
Жуниньо
34'
Франкулину
71'
Франкулину
26'
М. Гуал
64'
Б. Слиш
86'
Б. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Легия
Желтая карточка
Ж. Брумадо
89'
86'
ГОЛ! 3:3!
Б. Крамер
Пас отдал
М. Росолек
Замена
Шарлес
️️️️
А. Гигович
84'
Желтая карточка
Н. Дир
82'
78'
Замена
М. Росолек
️️️️
Жозуэ
Замена
Маррони
️️️️
А. Симсир
72'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Франкулину
72'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Х. Дальсгаард
72'
ГОЛ! 3:2!
Франкулину
71'
69'
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Гуал
69'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
64'
ГОЛ! 2:2!
Б. Слиш
Пас отдал
Жозуэ
61'
Желтая карточка
М. Гуал
Желтая карточка
А. Гигович
52'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Слиш
43'
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ! 2:1!
Франкулину
34'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
33'
29'
Желтая карточка
П. Вшолек
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Гуал
Пас отдал
П. Вшолек
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
К. Ольссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
33
Julius Voldby
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Гигович
58
Симсир
9
Франкулину
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
4
Рибейру
8
Августиняк
99
Слиш
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
17
Пекхарт
28
Гуал
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
8
Гигович
35
Шарлес
35
Шарлес
8
Гигович
3
Дальсгаард
29
Габриэль
29
Габриэль
3
Дальсгаард
9
Франкулину
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Франкулину
58
Симсир
38
Маррони
38
Маррони
58
Симсир
10
Жозуэ
7
Росолек
7
Росолек
10
Жозуэ
28
Гуал
7
Мучи
7
Мучи
28
Гуал
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Легия
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
33
Julius Voldby
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
33
Julius Voldby
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
87
Габриэль Кобыляк
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Мидтьюлланд - Легия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Легия
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+