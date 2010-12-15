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Лозанна-Спорт - Палермо
Лозанна-Спорт - Палермо: обзор матча 15 декабря 2010
Лозанна-Спорт
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
84'
Э. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Палермо
Замена
Ж. Ру
️️️️
Ф. Селестини
Желтая карточка
Силвио
ГОЛ! 0:1!
Э. Муньос
Пас отдал
Ф. Ливерани
Замена
Р. Мунси
️️️️
А. Карруп
Замена
А. Паше
️️️️
М. Аванцини
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Ф. Адриццоне
️️️️
А. Ночерино
Замена
Э. Муньос
️️️️
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
4
Бигамбо Рохат
ПЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
19
Абдул Карруп
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
30
Родриго Този
ЦФ
8
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
21
Давид Кылынч
ЦП
8
Александр Паше
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
92
Франческо Адриццоне
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-4-2
32
Фавр
24
Соннера
14
Меоли
6
Кац
4
Рохат
13
Аванцини
19
Карруп
17
Селестини
10
Штойбле
8
Силвио
30
Този
3-2-3-2
22
Бенусси
6
Кассани
15
Глик
19
Престиа
21
Ливерани
69
Ригони
23
Касами
23
Ночерино
3
Гарсия
7
Маккароне
9
Жоао Педро
13
Аванцини
8
Паше
8
Паше
13
Аванцини
19
Карруп
20
Мунси
20
Мунси
19
Карруп
17
Селестини
9
Ру
9
Ру
17
Селестини
23
Ночерино
92
Адриццоне
92
Адриццоне
23
Ночерино
6
Кассани
6
Муньос
6
Муньос
6
Кассани
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Палермо
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Руэда
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лозанна-Спорт - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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