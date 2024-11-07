Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Санкт-Галлен
Ларн - Санкт-Галлен: обзор матча 07 ноября 2024
Ларн
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
4'
А. Диаби (АГ)
29'
Л. Гертлер
79'
У. Вандермерш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларн - Санкт-Галлен
89'
Замена
М. Сиссе
️️️️
Ч. Аколо
Замена
М. Рэнделл
️️️️
Э. Райан
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
У. Вандермерш
Пас отдал
К. Витциг
75'
Замена
C. Konietzke
️️️️
Б. Тома
75'
Замена
К. Витциг
️️️️
К. Шобот
51'
Желтая карточка
А. Вальчи
Желтая карточка
L. Ives
37'
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гертлер
Пас отдал
Ч. Окороджи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Диаби
Пас отдал
J. McEneff
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
22
Sam Todd
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
18
Киан Болджер
(К)
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
22
Jordan McEneff
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
17
Josh Seary
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Ларн
31
Joe Besant
ВР
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
11
Шон Грэм
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
Санкт-Галлен
60
Gentrit Muslija
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
4-4-3
22
18
Болджер
2
Вонт
15
22
6
Галлахер
17
25
29
Райан
6
1
Фергюсон
1-3-2-4
1
Зиги
5
Вальчи
24
Тома
64
Стеванович
16
Гертлер
27
Шобот
69
Геббельс
28
Вандермерш
15
Диаби
36
Окороджи
77
Аколо
29
Райан
8
Рэнделл
8
Рэнделл
29
Райан
24
Тома
26
26
24
Тома
27
Шобот
7
Витциг
7
Витциг
27
Шобот
77
Аколо
11
Сиссе
11
Сиссе
77
Аколо
Остались в запасе
Ларн
Санкт-Галлен
31
Joe Besant
ВР
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
11
Шон Грэм
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
60
Gentrit Muslija
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
31
Joe Besant
ВР
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
11
Шон Грэм
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
Остались в запасе
60
Gentrit Muslija
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Ларн - Санкт-Галлен
1
1
Всего ударов по воротам
1
19
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
16
Нарушения
6
13
Офсайды
1
3
Количество передач
239
547
Сейвы
4
1
Точность передач %
57
83
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.1
0.96
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Виндзор Парк
Новости команд
Все
Ларн
Санкт-Галлен
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Линкольн» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Ларн» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ларн» – «Линкольн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Линкольн» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Линкольн» – «Ларн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Иберия 1999» – «Ларн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
10 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+