Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Янг Бойз - КуПС
Янг Бойз - КуПС: обзор матча 11 августа 2022
Янг Бойз
11.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
КуПС
3'
Ж. Нсаме
35'
В. Сьерро
57'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - КуПС
77'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
66'
Замена
С. Хаарала
️️️️
C. Tue Jensen
Замена
К. Масейрас
️️️️
Ж. Лефор
63'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
В. Сьерро
63'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Иттен
57'
46'
Замена
Т. Вяйринен
️️️️
Ф. Валенчич
46'
Замена
Я. Оксанен
️️️️
A. Popovitch
46'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
Д. Каррильо
46'
Замена
П. Рикардо
️️️️
M. Nuhu
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ш. Ниасс
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Сьерро
Пас отдал
С. Иттен
35'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
31'
Желтая карточка
В. Сьерро
30'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Иттен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
20
Christian Tue Jensen
ЦП
19
Габриэль Биспо
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
КуПС
33
Tony Miettinen
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
4-3-2
1
Расьоппи
21
Лефор
12
Аменда
15
Зесигер
14
Чайва
77
Ррудхани
4
Сьерро
19
Ниасс
17
Нсаме
10
Иттен
2-4-1-4
15
Узочукву
27
Каррильо
19
Биспо
10
Дальстрем
10
Икаунекс
20
9
Валенчич
3
33
Томаш
14
1
Крайдль
19
Ниасс
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
19
Ниасс
21
Лефор
23
Масейрас
23
Масейрас
21
Лефор
4
Сьерро
10
Мамбимби
10
Мамбимби
4
Сьерро
3
4
Рикардо
4
Рикардо
3
14
13
Оксанен
13
Оксанен
14
27
Каррильо
33
33
27
Каррильо
9
Валенчич
7
Вяйринен
7
Вяйринен
9
Валенчич
20
29
Хаарала
29
Хаарала
20
Остались в запасе
Янг Бойз
КуПС
13
Муми Нгамале
ЛВ
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
33
Tony Miettinen
ЦЗ
1
Otso Virtanen
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
33
Tony Miettinen
ЦЗ
1
Otso Virtanen
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Янг Бойз - КуПС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
КуПС
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+