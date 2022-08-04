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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Янг Бойз
КуПС - Янг Бойз: обзор матча 04 августа 2022
КуПС
04.08.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Янг Бойз
25'
Ж. Нсаме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КуПС - Янг Бойз
Желтая карточка
П. Рикардо
80'
Замена
C. Tue Jensen
️️️️
Т. Вяйринен
73'
Замена
К. Антви
️️️️
Я. Оксанен
73'
64'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
Желтая карточка
T. Hämäläinen
52'
Замена
A. Popovitch
️️️️
С. Дальстрем
46'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
Г. Узочукву
46'
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
Г. Биспо
46'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
19
Габриэль Биспо
ЦП
22
Henri Toivomäki
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
КуПС
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
20
Christian Tue Jensen
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
3-4-4
27
Каррильо
4
Рикардо
15
Узочукву
10
Икаунекс
10
Дальстрем
19
Биспо
13
Оксанен
22
1
Крайдль
3
7
Вяйринен
4-2-1-2
16
фон Бальмус
15
Зесигер
5
Камара
27
Блум
23
Бенито
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
12
Элиа
17
Нсаме
13
Оксанен
25
Антви
25
Антви
13
Оксанен
7
Вяйринен
20
20
7
Вяйринен
19
Биспо
9
Валенчич
9
Валенчич
19
Биспо
10
Дальстрем
14
14
10
Дальстрем
15
Узочукву
33
33
15
Узочукву
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
КуПС
Янг Бойз
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
31
Miika Töyräs
ВР
33
Tony Miettinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
40
Дарио Марцино
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча КуПС - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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