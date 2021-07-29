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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ворскла - КуПС
Ворскла - КуПС: обзор матча 29 июля 2021
Ворскла
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
КуПС
48'
О. Тилль
55'
А. Скляр
49'
J. Sebban
90+3'
У. Ниссила
111'
А. Удо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ворскла - КуПС
120'
Желтая карточка
А. Удо
Желтая карточка
Й. Тамм
119'
115'
Желтая карточка
Ранжел
111'
ГОЛ! 2:3!
А. Удо
Пас отдал
Б. Аджей-Боатенг
Замена
В. Вакула
️️️️
Р. Степанюк
106'
Замена
L.
️️️️
В. Чеснаков
106'
Замена
И. Песич
️️️️
И. Кане
106'
100'
Желтая карточка
У. Ниссила
Красная карточка
Б. Кушниренко
95'
Желтая карточка
И. Пердута
92'
91'
Замена
M. Ngwa Niba
️️️️
Я. Икаунекс
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
У. Ниссила
Желтая карточка
Р. Степанюк
90'
+1
85'
Замена
A. Heinonen
️️️️
Д. Томаш
81'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Д. Каррильо
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
N. Yakubu
79'
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Скляр
72'
63'
Замена
Ранжел
️️️️
A. Popovitch
63'
Замена
У. Ниссила
️️️️
T. Hämäläinen
Замена
А. Челядин
️️️️
Д. Пуцлин
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Скляр
Пас отдал
И. Пердута
55'
49'
ГОЛ! 1:1!
J. Sebban
Пас отдал
А. Удо
ГОЛ! 1:0!
О. Тилль
Пас отдал
Р. Степанюк
48'
34'
Желтая карточка
T. Hämäläinen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
КуПС
10
Янис Икаунекс
ЦП
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
15
Генри Узочукву
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
КуПС
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
3-2-4-1
31
Ризнык
44
Пердута
25
14
Кане
4
Бондаренко
5
Тамм
17
Чеснаков
18
Тилль
6
Скляр
6
Пуцлин
7
Степанюк
1-5
10
Икаунекс
27
Каррильо
1
Крайдль
33
22
33
Томаш
6
Скляр
13
Яворский
13
Яворский
6
Скляр
25
77
Кушниренко
77
Кушниренко
25
17
Чеснаков
8
8
17
Чеснаков
7
Степанюк
99
Вакула
99
Вакула
7
Степанюк
14
Кане
77
Песич
77
Песич
14
Кане
6
Пуцлин
38
Челядин
38
Челядин
6
Пуцлин
10
Икаунекс
4
4
10
Икаунекс
33
Томаш
17
17
33
Томаш
33
16
Ниссила
16
Ниссила
33
14
99
Ранжел
99
Ранжел
14
27
Каррильо
29
Хаарала
29
Хаарала
27
Каррильо
Остались в запасе
Ворскла
КуПС
77
Павел Исенко
ВР
21
Данил Кравчук
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
12
Sami Rissanen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
21
Данил Кравчук
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
12
Sami Rissanen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Ворскла - КуПС
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Информация о матче
Стадион:
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