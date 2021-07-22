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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Ворскла
КуПС - Ворскла: обзор матча 22 июля 2021
КуПС
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Ворскла
6'
А. Удо
90+7'
Д. Томаш
29'
И. Кане
56'
О. Тилль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол КуПС - Ворскла
ГОЛ! 2:2!
Д. Томаш
90'
+7
89'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Д. Пуцлин
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
84'
82'
Замена
В. Вакула
️️️️
Р. Степанюк
Замена
A. Heinonen
️️️️
H. Toivomäki
82'
Желтая карточка
У. Ниссила
80'
Замена
Ранжел
️️️️
J. Sebban
78'
76'
Замена
А. Челядин
️️️️
И. Кане
68'
Желтая карточка
В. Бондаренко
Желтая карточка
Я. Икаунекс
65'
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
A. Popovitch
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Тилль
Желтая карточка
A. Popovitch
43'
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Кане
Пас отдал
N. Yakubu
ГОЛ! 1:0!
А. Удо
Пас отдал
Б. Аджей-Боатенг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
22
Henri Toivomäki
ЦФ
27
Даниэль Каррильо
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
15
Генри Узочукву
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
КуПС
10
Янис Икаунекс
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
8
Luizao
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
5
19
Аджей-Боатенг
16
Ниссила
14
15
Узочукву
10
3-2-4-1
31
Ризнык
4
Бондаренко
44
Пердута
25
14
Кане
13
Яворский
6
Скляр
6
Пуцлин
17
Чеснаков
18
Тилль
7
Степанюк
14
10
Икаунекс
10
Икаунекс
14
22
17
17
22
10
99
Ранжел
99
Ранжел
10
7
Степанюк
99
Вакула
99
Вакула
7
Степанюк
14
Кане
38
Челядин
38
Челядин
14
Кане
6
Пуцлин
21
Кравчук
21
Кравчук
6
Пуцлин
Остались в запасе
КуПС
Ворскла
29
Сантери Хаарала
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
77
Павел Исенко
ВР
8
Luizao
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
29
Сантери Хаарала
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
8
Luizao
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча КуПС - Ворскла
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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