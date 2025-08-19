Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Кубань - ПСК
Кубань - ПСК: онлайн-трансляция 19 августа 2025
Кубань
19.08.2025, вторник, 18:30
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
ПСК
Матч
Статистика матча Кубань - ПСК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Кубань
ПСК
«Кубань» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:07
Вчера, 21:07
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
8 августа, 10:42
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа, 21:21
6 августа, 21:21
6
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
5 августа, 09:00
5 августа, 09:00
«Иртыш» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.72
1 августа, 08:58
1 августа, 08:58
«Кубань» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:07
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
«Иртыш» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.72
1 августа, 08:58
Ещенко определил самый популярный клуб России: «Нет смысла даже спорить»
26 июля, 20:42
26 июля, 20:42
4
«Родина-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.00
25 июля, 12:43
25 июля, 12:43
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа, 21:21
6
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
5 августа, 09:00
Больше новостей
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Кубань
ПСК
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. Кубок, 1 раунд
ПСК
1 : 1
06.08.2025
Дружба
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
0 : 0
02.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2
3 : 1
26.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
0 : 0
02.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2
3 : 1
26.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга
5 : 2
14.06.2025
Кубань
Россия. Кубок, 1 раунд
ПСК
1 : 1
06.08.2025
Дружба
