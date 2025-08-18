Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Кубань» примет «ПСК» на своeм стадионе. Команды подходят к матчу с разным опытом и амбициями: «Кубань» представляет Вторую лигу, а «ПСК» – Третий дивизион. Однако форма гостей внушает уважение: команда не проигрывает семь матчей подряд и показывает яркую результативную игру.

«Кубань»

«Кубань» подходит к кубковому матчу с серией из трeх ничейных матчей подряд. Команда демонстрирует стабильную, но невыразительную игру в атаке – в пяти последних играх забито всего 5 голов. При этом и оборона работает с переменным успехом: те же 5 пропущенных мячей. Особенно показателен матч с «Иртышом», где игра завершилась нулевой ничьей, несмотря на старания с обеих сторон. Последняя победа пришлась на 19 июля, когда «Кубань» обыграла «Динамо Владивосток» со счeтом 2:0. С тех пор команда не может выиграть уже четыре матча подряд, и кубковая игра – шанс вернуться на победный путь.

«ПСК»

«ПСК» уверенно держится в своей лиге и демонстрирует высокую результативность. В пяти последних матчах команда забила 12 мячей – в среднем 2.4 за игру, что вдвое превышает показатели соперника. Даже в игре против «Дружбы» в рамках Кубка России команда показала характер, победив в серии пенальти после ничьей в основное время. В обороне «ПСК» тоже выглядит надeжно – всего 4 пропущенных мяча за 5 встреч. Серия из семи матчей без поражений и регулярные голы в каждом из них создают уверенность в том, что даже против команды из более высокого дивизиона «ПСК» будет конкурентоспособной.

Факты о командах

«Кубань»

В 5 последних матчах: 5 забитых и 5 пропущенных голов

3 ничьи подряд

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.0 гола забито и 1.0 пропущено за игру

«ПСК»

В 5 последних матчах: 12 забитых и 4 пропущенных голов

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в каждом из последних 7 матчей

В среднем: 2.4 гола забито и 0.8 пропущено за игру

Прогноз на матч

Несмотря на разницу в классе и статусе лиг, текущая форма команд говорит в пользу «ПСК». Коллектив демонстрирует серьeзный атакующий потенциал и не сбавляет обороты даже в матчах с более серьeзными соперниками. У «Кубани» есть опыт и более высокий уровень организации игры, но текущая форма не впечатляет – серия ничьих и отсутствие побед на протяжении четырeх матчей указывают на внутренние проблемы. «ПСК» вряд ли дрогнет под давлением гостевого статуса, особенно учитывая боевой настрой после победы в серии пенальти в прошлом раунде. Вероятен сценарий, при котором гости как минимум не проиграют в основное время.

Рекомендованные ставки