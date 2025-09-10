Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПСК - Динамо Ставрополь: обзор матча 10 сентября 2025

ПСК
10.09.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Динамо Ставрополь
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча ПСК - Динамо Ставрополь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
ПСК
Динамо Ставрополь
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Больше новостей
Последние матчи
Все
ПСК
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
ПСК
3 : 1
23.05.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 