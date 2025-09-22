23 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России состоится матч между «ПСК» и «Уралом». Хозяева идут на впечатляющей победной серии в турнире, но на этот раз их ждет проверка против опытного соперника из Первой лиги, который славится балансом в атаке и обороне.

«ПСК»

Команда из Ставрополя показывает яркий кубковый футбол. Три победы подряд в розыгрыше Кубка России подтверждают высокий уровень мотивации и настрой на борьбу. В последнем матче «ПСК» обыграл «Динамо Ставрополь» 2:1, вновь продемонстрировав способность реализовывать свои моменты. За последние пять игр коллектив забил 9 голов (в среднем 1.8 за матч), однако оборона не выглядит безупречно – 5 пропущенных мячей и серия из четырех матчей подряд, в которых соперники находили путь к воротам. Тем не менее результативность и поддержка болельщиков делают «ПСК» опасным оппонентом даже для более статусных клубов.

«Урал»

Ярославский коллектив (ФНЛ) подходит к матчу в неплохой форме. В последних пяти играх «Урал» забил 7 голов, пропустив лишь 4, что подчеркивает стабильный баланс между атакой и обороной. Средняя результативность составляет 1.4 гола за матч, а пропускает команда всего 0.8. «Урал» забивает в пяти из семи последних матчей и редко оставляет поле без результата. Даже несмотря на ничейные результаты против «Нефтехимика» и «Спартака Кострома», команда сохраняет контроль над игрой и выглядит более организованной по сравнению с соперником.

Факты о командах

«ПСК»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка России

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 играх: 9 голов забито и 5 пропущено

В среднем: 1.8 гола забивает и 1.0 пропускает за матч

«Урал»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 7 голов забито и 4 пропущено

В среднем: 1.4 гола забивает и 0.8 пропускает за матч

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «ПСК» – «Урал»

Хозяева демонстрируют боевой настрой и высокую результативность, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. «Урал» выглядит более сбалансированной командой, способной использовать ошибки соперника и контролировать темп игры. Сочетание стабильной атаки и надежной обороны делает гостей фаворитом, но при этом матч может получиться напряженным, ведь «ПСК» всегда опасен у чужих ворот.

Оптимальным выбором станут ставки на результат в пользу «Урала» или на невысокую результативность. Несмотря на атакующие показатели обеих команд, осторожная игра в кубковом формате способна снизить общий голевой показатель.

Рекомендации