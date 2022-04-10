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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Кубань
Оренбург - Кубань: обзор матча 10 апреля 2022
Оренбург
10.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 3
Завершен
Кубань
40'
Ю. Ковалев
49'
К. Большаков
90'
В. Алейников
90+5'
А. Гурфов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Кубань
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
А. Гурфов
90'
+3
Желтая карточка
В. Алейников
90'
ГОЛ! 1:2!
В. Алейников
81'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Лобкарев
80'
Замена
И. Хомуха
️️️️
Н. Абдоков
Замена
Н. Прудников
️️️️
Ю. Ковалев
73'
66'
Замена
И. Петров
️️️️
В. Чуперка
66'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Маркин
Замена
А. Корян
️️️️
В. Обухов
64'
Замена
С. Бреев
️️️️
К. Капленко
64'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Большаков
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
В. Карев
Замена
В. Писарский
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Миронов
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ковалев
40'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
22'
14'
Желтая карточка
А. Рыбин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
4-1-4-1
1
Гошев
30
Стаматов
2
Полуяхтов
4
Хотулев
12
Малых
8
Аюпов
55
Капленко
18
Титков
8
Миронов
17
Ковалев
13
Обухов
3-3-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
5
Эдиев
31
Большаков
92
Чуперка
36
Гурфов
41
Сапета
52
Лобкарев
99
Абдоков
11
Карев
93
Маркин
8
Миронов
15
Эктов
15
Эктов
8
Миронов
55
Капленко
23
Бреев
23
Бреев
55
Капленко
13
Обухов
77
Корян
77
Корян
13
Обухов
18
Титков
77
Писарский
77
Писарский
18
Титков
17
Ковалев
11
Прудников
11
Прудников
17
Ковалев
52
Лобкарев
32
Кулишев
32
Кулишев
52
Лобкарев
99
Абдоков
22
Хомуха
22
Хомуха
99
Абдоков
11
Карев
38
Алейников
38
Алейников
11
Карев
92
Чуперка
10
Петров
10
Петров
92
Чуперка
93
Маркин
10
Лаук
10
Лаук
93
Маркин
Остались в запасе
Оренбург
Кубань
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Андрей Климович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Кубань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Хамид Талаев (Грозный)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
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