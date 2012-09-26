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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Кубань (ЛФЛ)
Волга - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 сентября 2012
Волга
26.09.2012, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
11'
А. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Кубань (ЛФЛ)
79'
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Соснин
76'
Желтая карточка
И. Попов
65'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Тлисов
Замена
И. Вагапов
️️️️
Е. Круг
64'
Замена
М. Мустафин
️️️️
А. Усов
46'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
С. Евин
33'
Желтая карточка
А. Сидяев
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Прудников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
3
Рустэм Канипов
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
99
Антон Усов
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
17
Сергей Евин
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Волга
1
Ренат Соколов
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
8
Михаил Мустафин
ЦП
99
Денис Мерте
ЦП
9
Александр Попов
ЦП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
3-1-4-2
35
Красильников
18
Круг
3
Канипов
3
Сидяев
17
Канаев
20
Теленков
19
Лужков
8
Низовцев
99
Усов
14
Барсов
17
Евин
4-1-3-2
31
Беленов
15
Жавнерчик
5
Деальберт
14
Рогочий
8
Бугаев
8
Тлисов
23
Соснин
23
Озбилиз
11
Букур
11
Уренья
89
Прудников
17
Евин
13
Цыганцов
13
Цыганцов
17
Евин
18
Круг
5
Вагапов
5
Вагапов
18
Круг
99
Усов
8
Мустафин
8
Мустафин
99
Усов
23
Соснин
10
Фидлер
10
Фидлер
23
Соснин
8
Тлисов
71
Попов
71
Попов
8
Тлисов
Остались в запасе
Волга
Кубань (ЛФЛ)
99
Денис Мерте
ЦП
9
Александр Попов
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Остались в запасе
99
Денис Мерте
ЦП
9
Александр Попов
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Волга - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
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