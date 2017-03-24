Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Кот-д'Ивуар
Россия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 24 марта 2017
Россия
24.03.2017, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
30'
Д. Коджиа
70'
В. Заа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Кот-д'Ивуар
84'
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Полоз
80'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Головин
78'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Бухаров
76'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Жирков
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
В. Заа
Пас отдал
Ш. Дукур
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
61'
38'
Желтая карточка
С. Ди
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Александр Головин
АП
21
Александр Ерохин
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Шейк Дукур
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Россия
1
Александр Беленов
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Кот-д'Ивуар
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
0
Шейк Ибрахим Комара
ЦЗ
18
Адама Траоре
ЦЗ
0
Абдулайе Бамба
ПЗ
23
Мусса Коне
ЦП
0
Эбуэ Куасси
ЦП
0
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
4-2-3-1
1
Акинфеев
13
Кудряшов
4
Кутепов
5
Семенов
18
Жирков
11
Зобнин
19
Самедов
7
Полоз
21
Ерохин
17
Головин
11
Бухаров
4-1-2-1-2
16
Гбохуо
21
Байи
19
Дели
22
Багайоко
5
Канон
10
Дукур
8
Кессье
20
Ди
10
Заа
13
Сио
14
Коджиа
18
Жирков
23
Комбаров
23
Комбаров
18
Жирков
17
Головин
8
Газинский
8
Газинский
17
Головин
7
Полоз
11
Миранчук
11
Миранчук
7
Полоз
11
Бухаров
20
Канунников
20
Канунников
11
Бухаров
Остались в запасе
Россия
Кот-д'Ивуар
1
Александр Беленов
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Мусса Коне
ЦП
0
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
0
Шейк Ибрахим Комара
ЦЗ
23
Бадра Али Сангаре
ВР
18
Адама Траоре
ЦЗ
0
Эбуэ Куасси
ЦП
0
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
1
Александр Беленов
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
23
Мусса Коне
ЦП
0
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
0
Шейк Ибрахим Комара
ЦЗ
23
Бадра Али Сангаре
ВР
18
Адама Траоре
ЦЗ
0
Эбуэ Куасси
ЦП
0
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Россия - Кот-д'Ивуар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
1 канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Россия
Кот-д'Ивуар
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
20:20
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
19:36
1
Реакция Мостового на недопуск России к отбору Евро-2028
18:44
5
ФИФА пошла на уступки сборной России
18:14
11
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
3
Быстров прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
20:20
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
19:36
1
Реакция Мостового на недопуск России к отбору Евро-2028
18:44
5
ФИФА пошла на уступки сборной России
18:14
11
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
3
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+