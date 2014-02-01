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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Томь - Кошице
Томь - Кошице: обзор матча 01 февраля 2014
Томь
01.02.2014, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Кошице
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Томь - Кошице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
- : -
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
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Томь
Кошице
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
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Экс-игрок «Томи» утонул в озере
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Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
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2025.07.31 19:50
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2025.07.31 08:13
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
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9 июля
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25 мая
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2024.02.05 21:46
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2025.07.31 19:50
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2025.07.24 19:50
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2017.06.02 10:42
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Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
2016.09.06 14:05
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