Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Кот-д'Ивуар
Колумбия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 19 июня 2014
Колумбия
19.06.2014, четверг, 20:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
64'
Х. Родригес
70'
Х. Кинтеро
73'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Кот-д'Ивуар
89'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
А. Мехья
️️️️
А. Агилар
78'
73'
ГОЛ! 2:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Бока
72'
Замена
М. Болли
️️️️
С. Ди
Замена
С. Ариас
️️️️
П. Армеро
71'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кинтеро
Пас отдал
Т. Гутьеррес
70'
67'
Замена
С. Калу
️️️️
М. Градель
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Куадрадо
64'
61'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
В. Бони
56'
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
С. Ибарбо
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Марио Йепес
(К)
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
14
Сегундо Ибарбо
ЛВ
8
Абель Агилар
ОП
6
Карлос Санчес
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Дидье Зокора
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
15
Макс Градель
ЛВ
10
Жервиньо
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ОП
19
Яя Туре
(К)
ОП
20
Серей Ди
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
15
Александр Мехья
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
6
Матис Болли
ЛВ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Оспина
7
Армеро
2
Сапата
3
Йепес
18
Суньига
8
Агилар
6
Санчес
11
Куадрадо
14
Ибарбо
10
Родригес
19
Гутьеррес
4-2-1-2-1
1
Барри
17
Орье
22
Бамба
5
Зокора
3
Бока
9
Тиоте
19
Туре
20
Ди
15
Градель
10
Жервиньо
12
Бони
7
Армеро
4
Ариас
4
Ариас
7
Армеро
8
Агилар
15
Мехья
15
Мехья
8
Агилар
14
Ибарбо
20
Кинтеро
20
Кинтеро
14
Ибарбо
20
Ди
6
Болли
6
Болли
20
Ди
15
Градель
8
Калу
8
Калу
15
Градель
12
Бони
11
Дрогба
11
Дрогба
12
Бони
Остались в запасе
Колумбия
Кот-д'Ивуар
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Колумбия - Кот-д'Ивуар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Первый канал" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Колумбия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Колумбии
18 сентября
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+