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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Колос
Риека - Колос: обзор матча 24 сентября 2020
Риека
24.09.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Колос
102'
Р. Эсковаль
115'
Ф. Андрияшевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Колос
Желтая карточка
И. Лепиньица
120'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андрияшевич
115'
Желтая карточка
С. Куленович
108'
108'
Замена
П. Ореховский
️️️️
К. Петров
Желтая карточка
М. Распопович
105'
ГОЛ! 1:0!
Р. Эсковаль
Пас отдал
Ф. Андрияшевич
102'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
А. Гнезда Черин
99'
90'
+5
Замена
Е. Морозко
️️️️
Д. Антюх
Замена
М. Распопович
️️️️
И. Томечак
90'
+1
84'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Смирный
Замена
С. Куленович
️️️️
Д. Павичич
71'
71'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
33
Иван Невистич
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
21
Tomislav Turčin
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
4-5-1
33
Невистич
29
Цапан
23
Стефули
27
Томечак
6
Смольчич
22
Гнезда Черин
11
Андрияшевич
14
Велкоски
24
Павичич
10
Лончар
11
Мурич
3-5-2
23
Волынец
4
Кравченко
90
Петров
21
Новак
13
8
Смирный
90
Богданов
91
Задоя
29
Емец
7
Лысенко
9
Антюх
27
Томечак
20
Распопович
20
Распопович
27
Томечак
22
Гнезда Черин
13
Лепиньица
13
Лепиньица
22
Гнезда Черин
24
Павичич
17
Куленович
17
Куленович
24
Павичич
90
Петров
10
Ореховский
10
Ореховский
90
Петров
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
9
Антюх
17
Морозко
17
Морозко
9
Антюх
8
Смирный
8
Костышин
8
Костышин
8
Смирный
Остались в запасе
Риека
Колос
31
Давид Нволокор
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Tomislav Turčin
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
5
Александр Черноморец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
21
Tomislav Turčin
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Риека - Колос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
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