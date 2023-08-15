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Лига чемпионов 2026/2027
Мольде - КИ Клаксвик
Мольде - КИ Клаксвик: обзор матча 15 августа 2023
Мольде
15.08.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
КИ Клаксвик
17'
К. Эриксен
112'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - КИ Клаксвик
Замена
Б. Хансен
️️️️
К. Эриксен
119'
ГОЛ! 2:0!
М. Линнес
112'
111'
Замена
J. Johannesen
️️️️
Х. Ватнсдаль
Желтая карточка
Э. Хауган
107'
103'
Желтая карточка
Х. Ватнсдаль
Желтая карточка
Э. Кнутсон
101'
100'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Л. Касси
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
100'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эллингсен
91'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Бьорнбак
91'
Желтая карточка
К. Эриксен
86'
82'
Замена
Б. Петерсен
️️️️
О. Фэре
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
81'
79'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
Д. Павлович
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
69'
64'
Желтая карточка
Л. Касси
46'
Замена
П. Да Силва
️️️️
К. Кронберг
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Эйкрем
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
КИ Клаксвик
31
Джонатан Йоханссон
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
14
Рене Юнсен
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
КИ Клаксвик
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
19
Хауган
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
28
Хауген
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
16
Эриксен
3-3-3
31
Йоханссон
23
Даниэльсен
22
Фэре
4
Форрен
32
Кронберг
5
Павлович
23
Ватнсдаль
14
Юнсен
7
Фредриксберг
17
Касси
16
Эриксен
16
Хансен
16
Хансен
16
Эриксен
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
15
Бьорнбак
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
6
Эллингсен
28
Гредем
28
Гредем
6
Эллингсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
32
Кронберг
2
Да Силва
2
Да Силва
32
Кронберг
22
Фэре
20
Петерсен
20
Петерсен
22
Фэре
5
Павлович
6
Миккельсен
6
Миккельсен
5
Павлович
23
Ватнсдаль
11
11
23
Ватнсдаль
17
Касси
28
Гуссиас
28
Гуссиас
17
Касси
Остались в запасе
Мольде
КИ Клаксвик
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Мольде - КИ Клаксвик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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