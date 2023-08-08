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КИ Клаксвик - Мольде
КИ Клаксвик - Мольде: обзор матча 08 августа 2023
КИ Клаксвик
08.08.2023, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Мольде
49'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Мольде
Желтая карточка
Р. Юнсен
90'
+4
88'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Л. Касси
81'
72'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
С. Маннсверк
Замена
П. Да Силва
️️️️
Й. Даниэльсен
72'
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Д. Павлович
71'
65'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
65'
Замена
Э. Китолано
️️️️
О. Брюнхильдсен
63'
Желтая карточка
С. Маннсверк
53'
Желтая карточка
М. Линнес
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Линнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
31
Джонатан Йоханссон
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
14
Рене Юнсен
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
КИ Клаксвик
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
10
Халлур Ханссон
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
3-3-3
31
Йоханссон
23
Даниэльсен
22
Фэре
4
Форрен
23
Ватнсдаль
5
Павлович
32
Кронберг
14
Юнсен
17
Касси
7
Фредриксберг
3-2-2-3
28
Карлстрем
19
Хауган
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
25
Линнес
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
23
Эйкрем
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
23
Даниэльсен
2
Да Силва
2
Да Силва
23
Даниэльсен
5
Павлович
10
Ханссон
10
Ханссон
5
Павлович
17
Касси
28
Гуссиас
28
Гуссиас
17
Касси
20
Маннсверк
6
Эллингсен
6
Эллингсен
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
17
Китолано
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Мольде
1
Маркус Петтерсен
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча КИ Клаксвик - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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