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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Кабо-Верде
Сенегал - Кабо-Верде: обзор матча 25 января 2022
Сенегал
25.01.2022, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Кабо-Верде
63'
С. Мане
90+2'
Б. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Кабо-Верде
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ф. Балло-Туре
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Б. Дьенг
Пас отдал
Ф. Дьедиу
90'
+2
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
С. Сисс
82'
Замена
Ж. Лопи
️️️️
П. Гуйе
82'
75'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Р. Мендес
75'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
К. Роша
Желтая карточка
Н. Менди
72'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Мане
70'
69'
Замена
Н. Борхес
️️️️
Д. Тавареш
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
63'
59'
Замена
М. Роша
️️️️
Г. Родригеш
57'
Красная карточка
Ж. Диас Возинья
46'
Замена
Д. Борхес
️️️️
Р. Лопеш
21'
Красная карточка
П. Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
2
Салиу Сисс
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
0
Стивен Фортеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Кенни Роша
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
6
Патрик Андраде
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
0
Маме Тиам
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Кабо-Верде
12
Кевин Соуза
ВР
12
Марсио Роша
ВР
3
Дини Борхес
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
26
Ненасс
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
15
Уиллис Фуртадо
ПВ
8
Лисандру Семеду
ПВ
5
Нуну Борхес
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
19
Жулио Таварес
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Менди
2
Сисс
3
Кулибали
22
Диалло
0
Сарр
5
Гуйе
26
Гуйе
6
Менди
10
Мане
9
Диа
19
Дьедиу
3-2-2-1-2
1
Возинья
2
Стопира
22
Фортеш
0
Фортеш
4
Лопеш
16
Тавареш
18
Роша
10
Монтейру
11
Родригеш
20
Мендес
6
Андраде
2
Сисс
12
Балло-Туре
12
Балло-Туре
2
Сисс
Балло-Туре
0
Мбайе
0
Мбайе
Балло-Туре
26
Гуйе
13
Лопи
13
Лопи
26
Гуйе
10
Мане
29
Дьенг
29
Дьенг
10
Мане
11
Родригеш
12
Роша
12
Роша
11
Родригеш
4
Лопеш
3
Борхес
3
Борхес
4
Лопеш
20
Мендес
8
Семеду
8
Семеду
20
Мендес
16
Тавареш
5
Борхес
5
Борхес
16
Тавареш
18
Роша
19
Таварес
19
Таварес
18
Роша
Остались в запасе
Сенегал
Кабо-Верде
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Маме Тиам
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
12
Кевин Соуза
ВР
0
Карлос Понк
ЦЗ
26
Ненасс
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
15
Уиллис Фуртадо
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Маме Тиам
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Соуза
ВР
0
Карлос Понк
ЦЗ
26
Ненасс
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
15
Уиллис Фуртадо
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Сенегал - Кабо-Верде
1
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Лалу Бенбрахам
(Беджая)
Стадион:
Куеконг
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