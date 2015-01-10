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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Конго - Кабо-Верде
Конго - Кабо-Верде: обзор матча 10 января 2015
Конго
10.01.2015, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Конго - Кабо-Верде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
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