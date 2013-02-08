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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Яблонец
Волга - Яблонец: обзор матча 08 февраля 2013
Волга
08.02.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Яблонец
36'
А. Сапогов
60'
А. Хаурдиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Яблонец
75'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Р. Юрка
75'
Замена
О. Ваньек
️️️️
К. Питак
75'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Шкварчек
75'
Замена
Р. Валеш
️️️️
В. Фендрич
Замена
М. Плешан
️️️️
А. Каряка
72'
Замена
Д. Айдов
️️️️
Г. Григалава
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Хаурдиц
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Салугин
46'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Сапогов
46'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Р. Кастелен
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сапогов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Яблонец
1
Вилем Фендрич
ВР
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
25
Якуб Шточл
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Михал Шкварчек
ЦП
3
Анеш Хаурдиц
ЦП
23
Карел Питак
ЦП
13
Павел Элиаш
ЦП
43
Радим Юрка
ЦФ
26
Лукаш Трешнак
ЦФ
21
Михал Губник
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Комняцки
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Яблонец
29
Роман Валеш
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
4-4-2
41
Кержаков
37
Бордиян
88
Григалава
63
Белозеров
3
Зайцев
10
Кастелен
19
Ропотан
5
Каряка
0
Дворнекович
7
Сапогов
77
Салугин
3-4-3
1
Фендрич
6
Яблонски
25
Шточл
27
Кубишта
3
Хаурдиц
23
Питак
13
Элиаш
23
Шкварчек
21
Губник
26
Трешнак
43
Юрка
88
Григалава
4
Айдов
4
Айдов
88
Григалава
10
Кастелен
83
Харитонов
83
Харитонов
10
Кастелен
5
Каряка
23
Плешан
23
Плешан
5
Каряка
7
Сапогов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
7
Сапогов
77
Салугин
11
Саркисов
11
Саркисов
77
Салугин
1
Фендрич
29
Валеш
29
Валеш
1
Фендрич
43
Юрка
57
Новак
57
Новак
43
Юрка
23
Шкварчек
10
Копиц
10
Копиц
23
Шкварчек
23
Питак
90
Ваньек
90
Ваньек
23
Питак
Остались в запасе
Волга
Яблонец
Главный тренер
Франтишек Комняцки
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франтишек Комняцки
Статистика матча Волга - Яблонец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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