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    Франтишек Комняцки

    Тренер
    Имя Франтишек
    Фамилия Комняцки
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 15 ноября 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Яблонец 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.02.2013 Волга 1 : 1 Яблонец
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