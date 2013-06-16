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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Мексика - Италия
Мексика - Италия: обзор матча 16 июня 2013
Мексика
16.06.2013, воскресенье, 23:00
Кубок Конфедераций, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Италия
34'
Чичарито (П)
27'
А. Пирло
78'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Италия
88'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Завала
86'
85'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Балотелли
81'
Желтая карточка
Д. Де Росси
78'
Желтая карточка
М. Балотелли
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
68'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
58'
Замена
Х. Миер
️️️️
Х. Акино
53'
Желтая карточка
Э. Морено
47'
36'
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Чичарито
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
17
Хесус Завала
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Херардо Торрадо
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
13
Северо Меза
ЦЗ
21
Хирам Миер
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
8
Анхель Рейна
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
4-4-2
1
Корона
5
Сальсидо
2
Родригес
15
Морено
15
Флорес
17
Завала
18
Гуардадо
6
Торрадо
20
Акино
14
Чичарито
6
Дос Сантос
4-5-1
1
Буффон
7
Абате
3
Кьеллини
15
Барцальи
2
Де Шильо
23
Джаккерини
18
Монтоливо
21
Пирло
8
Маркизио
16
Де Росси
9
Балотелли
20
Акино
21
Миер
21
Миер
20
Акино
17
Завала
9
Хименес
9
Хименес
17
Завала
23
Джаккерини
14
Аквилани
14
Аквилани
23
Джаккерини
8
Маркизио
11
Черчи
11
Черчи
8
Маркизио
9
Балотелли
11
Джилардино
11
Джилардино
9
Балотелли
Остались в запасе
Мексика
Италия
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
13
Северо Меза
ЦЗ
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
8
Анхель Рейна
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
13
Северо Меза
ЦЗ
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
8
Анхель Рейна
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Мексика - Италия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Маракана
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