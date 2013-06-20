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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Италия - Япония
Италия - Япония: обзор матча 20 июня 2013
Италия
20.06.2013, четверг, 02:00
Кубок Конфедераций, группа A, 2 тур
4 : 3
Завершен
Япония
42'
Д. Де Росси
51'
А. Учида (АГ)
87'
С. Джовинко
23'
К. Хонда (П)
33'
С. Кагава
69'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Япония
90'
+1
Замена
К. Накамура
️️️️
М. Хасебе
90'
Желтая карточка
Я. Конно
ГОЛ! 3:3!
С. Джовинко
Пас отдал
К. Маркизио
87'
78'
Замена
М. Хавенаар
️️️️
Р. Маеда
73'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
А. Учида
69'
ГОЛ! 2:3!
С. Оказаки
Пас отдал
Я. Эндо
Замена
К. Маркизио
️️️️
Э. Джаккерини
68'
Замена
И. Абате
️️️️
К. Маджо
59'
52'
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Учида
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
Пас отдал
А. Пирло
42'
Желтая карточка
Д. Де Росси
36'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Кагава
Пас отдал
Я. Конно
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Аквилани
30'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хонда
Желтая карточка
Д. Буффон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Рийочи Маеда
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Япония
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
16
Юзо Курихара
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Хидето Такахаси
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
8
Хироши Кийотаке
АП
11
Майк Хавенаар
ЦФ
4-5-1
1
Буффон
6
Бальдзаретти
3
Кьеллини
15
Барцальи
2
Де Шильо
23
Джаккерини
21
Пирло
18
Монтоливо
14
Аквилани
0
Маджо
16
Де Росси
3-2-2-1-2
1
Кавашима
17
Хасебе
22
Йошида
15
Конно
2
Учида
5
Нагатомо
7
Эндо
4
Хонда
10
Кагава
18
Оказаки
18
Маеда
0
Маджо
7
Абате
7
Абате
0
Маджо
23
Джаккерини
8
Маркизио
8
Маркизио
23
Джаккерини
14
Аквилани
10
Джовинко
10
Джовинко
14
Аквилани
17
Хасебе
14
Накамура
14
Накамура
17
Хасебе
2
Учида
21
Сакаи
21
Сакаи
2
Учида
18
Маеда
11
Хавенаар
11
Хавенаар
18
Маеда
Остались в запасе
Италия
Япония
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
20
Хидето Такахаси
ЦП
19
Масахико Иноха
ЦЗ
16
Юзо Курихара
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Хироши Кийотаке
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
20
Хидето Такахаси
ЦП
19
Масахико Иноха
ЦЗ
16
Юзо Курихара
ЦЗ
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Хироши Кийотаке
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Италия - Япония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 1
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Информация о матче
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