Расписание матчей
Лига конференций
Истанбул Башакшехир - Университатя
Истанбул Башакшехир - Университатя: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Истанбул Башакшехир
21.08.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Университатя
Матч
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Университатя
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Университатя
ЦСКА оставил в Турции 20% от суммы трансфера Файзуллаева
Сегодня, 14:50
В ЦСКА объявили о завершении трансфера Файзуллаева
19 августа, 21:27
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
15 августа, 09:36
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 20:44
2
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 14:50
4
ЦСКА оставил в Турции 20% от суммы трансфера Файзуллаева
Сегодня, 14:50
В ЦСКА объявили о завершении трансфера Файзуллаева
19 августа, 21:27
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 20:44
2
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 14:50
4
«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
12 августа, 09:21
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
15 августа, 09:36
«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:26
«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
10 июля, 16:25
3
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
7 июля, 12:30
4
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истанбул Башакшехир
Университатя
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
Румыния. Лига I, 6 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 2
17.08.2025
Университатя
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
4 : 3
14.08.2025
Университатя
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Румыния. Лига I, 5 тур
Университатя
1 : 0
10.08.2025
Херманнштадт
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
4 : 0
31.07.2025
Черно Море
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
0 : 1
24.07.2025
Истанбул Башакшехир
Румыния. Лига I, 6 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 2
17.08.2025
Университатя
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
4 : 3
14.08.2025
Университатя
Румыния. Лига I, 5 тур
Университатя
1 : 0
10.08.2025
Херманнштадт
Лига конференций, 3 раунд
Университатя
3 : 0
07.08.2025
Спартак Тр
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
