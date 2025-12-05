6 декабря на поле в Стамбуле сойдутся две команды, которые находятся в хорошей атакующей форме. «Истанбул» в этом сезоне играет смело, активно использует фланги и высокие скорости в переходных фазах. Однако даже успешные матчи часто превращаются в обмен голами из-за проблем в обороне. «Фенербахче» же продолжает уверенный путь в чемпионате и рассматривается как один из главных претендентов на титул. Разница в классе заметна, но хозяева умеют создавать сложности топ-клубам.

«Истанбул»

Текущий период можно назвать продуктивным: 12 голов за 5 последних матчей, уверенная игра лидера атаки Шомуродова, который уже достиг отметки 10 голов. Команда забивает в каждом из последних пяти туров, но оборона нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же период. Дома «Истанбул» способен навязать борьбу и не боится игры первым номером.

«Фенербахче»

Вице-лидер чемпионата идeт без поражений 15 матчей подряд и обладает самой результативной атакой лиги – 31 гол в 14 турах. Талиска остаeтся в центре внимания, но сильна и вся группа атаки. Команда уверенно прессингует и быстро вскрывает свободные зоны. Однако в обороне не всe гладко – Фенербахче пропускает в четырeх матчах подряд.

Факты о командах

«Истанбул»

Забивает в 5 последних турах

В среднем: 2.40 забито и 1.40 пропущено (5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

На своeм поле регулярно прессингует и использует быстрые атаки

«Фенербахче»

15 матчей без поражений

В среднем: 2.20 забито и 1.20 пропущено (5 игр)

Забивает в 6 последних турах

Побеждает в 7 последних очных матчах против «Истанбула»

Прогноз на матч «Истанбул» – «Фенербахче»

Соперники подходят в хорошем настроении, что обещает атакующий футбол. «Фенербахче» обладает заметным преимуществом в качестве реализации и эффективности в завершении атак. «Истанбул» же способен удивлять на скорости и вскрывать чужую оборону, когда удаeтся подключить фланги. Но при этом хозяева оставляют много пространства за спиной.

Серия очных матчей полностью на стороне «Фенера», и в условиях их уверенной формы логично ожидать, что гости вновь будут ближе к победе. При этом обе команды находятся в серии результативных матчей – есть все основания ждать обмен голами.

Рекомендованные ставки