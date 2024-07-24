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Расписание матчей
Олимпиада
Узбекистан (мол) - Испания (мол)
Узбекистан (мол) - Испания (мол): обзор матча 24 июля 2024
Узбекистан (мол)
24.07.2024, среда, 16:00
Олимпиада, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Испания (мол)
45+3'
Э. Шомуродов (П)
29'
М. Пубиль
62'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан (мол) - Испания (мол)
90'
+8
Желтая карточка
С. Омородион
87'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Баэна
87'
Замена
С. Омородион
️️️️
А. Руис
82'
Желтая карточка
А. Руис
80'
Желтая карточка
А. Бернабе
76'
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Орос
76'
Замена
А. Бернабе
️️️️
Ф. Лопес
Желтая карточка
Д. Холматов
68'
Замена
Д. Холматов
️️️️
Ж. Жалолиддинов
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
С. Гомес
Пас отдал
Х. Миранда
59'
Пенальти не реализован!
С. Гомес
Замена
Х. Норчаев
️️️️
О. Урунов
59'
46'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
П. Кубарси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Шомуродов
45'
+3
37'
Желтая карточка
М. Пубиль
Желтая карточка
Ж. Жалолиддинов
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Пубиль
Пас отдал
А. Руис
7'
Желтая карточка
П. Кубарси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан (мол)
35
Абдулвохид Нематов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
11
Остон Урунов
АП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Испания (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
0
Аймар Орос
ЦП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
Узбекистан (мол)
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Испания (мол)
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
0
Хон Пачеко
ЦЗ
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
0
Адриан Бернабе
ЦП
3
Саму Омородион
ЦФ
0
Диего Лопес
ЦФ
4-1-3-1
35
Нематов
6
Юлдошев
45
Хусанов
2
Аликулов
5
Хамралиев
7
Рахмоналиев
11
Урунов
77
Жалолиддинов
11
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-2-3-1-1
0
Тенас
12
Миранда
5
Кубарси
4
Гарсия
2
Пубиль
17
Гомес
9
Лопес
16
Барриос
0
Орос
15
Баэна
9
Руис
77
Жалолиддинов
8
Холматов
8
Холматов
77
Жалолиддинов
11
Урунов
18
Норчаев
18
Норчаев
11
Урунов
5
Кубарси
0
Пачеко
0
Пачеко
5
Кубарси
15
Баэна
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
15
Баэна
9
Лопес
0
Бернабе
0
Бернабе
9
Лопес
9
Руис
3
Омородион
3
Омородион
9
Руис
0
Орос
0
Лопес
0
Лопес
0
Орос
Остались в запасе
Узбекистан (мол)
Испания (мол)
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
Остались в запасе
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
Статистика матча Узбекистан (мол) - Испания (мол)
2
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
26
26
Офсайды
3
1
Количество передач
321
454
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Узбекистан (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Франция (мол)
2 : 1
04.06.2025
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дахан Бейда
Стадион:
Парк де Пренс
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