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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Кривбасс
Мариуполь - Кривбасс: обзор матча 06 апреля 2013
Мариуполь
06.04.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
41'
В. Федорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Кривбасс
87'
Замена
Р. Валеев
️️️️
А. Антонов
Замена
К. Ярошенко
️️️️
С. Яворский
85'
80'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Федорчук
76'
Желтая карточка
В. Федорчук
70'
Желтая карточка
А. Антонов
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
61'
56'
Замена
Б. Шершун
️️️️
С. Самодин
54'
Вторая желтая
В. Приёмов
51'
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
С. Шевчук
️️️️
В. Федотов
46'
42'
Желтая карточка
В. Сердюк
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Федорчук
Пас отдал
В. Приёмов
23'
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
Т. Окриашвили
16'
11'
Желтая карточка
В. Приёмов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Кривбасс
30
Александр Антоненко
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-3-3-1
12
Худжамов
13
Яворский
18
Ордец
91
Бутко
5
Путивцев
92
Емельянов
2
Полянский
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
19
Федотов
19
Фомин
4-2-4
12
Боровик
22
Лисицкий
20
Пашаев
4
Гитченко
4
Сердюк
5
Федорчук
69
Дедечко
80
Приёмов
69
Антонов
21
Бартулович
22
Самодин
13
Яворский
99
Ярошенко
99
Ярошенко
13
Яворский
19
Федотов
70
Шевчук
70
Шевчук
19
Федотов
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
22
Самодин
23
Шершун
23
Шершун
22
Самодин
5
Федорчук
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Федорчук
69
Антонов
88
Валеев
88
Валеев
69
Антонов
Остались в запасе
Мариуполь
Кривбасс
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
30
Александр Антоненко
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Антоненко
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Мариуполь - Кривбасс
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Ильичевец
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