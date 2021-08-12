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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Нефтчи
ХИК - Нефтчи: обзор матча 12 августа 2021
ХИК
12.08.2021, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Нефтчи
46'
Р. Риски
60'
Р. Риски (П)
89'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХИК - Нефтчи
ГОЛ! 3:0!
Р. Риски
89'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Л. Лингман
89'
Желтая карточка
Д. О'Шонесси
84'
Замена
Т. Спарв
️️️️
Ф. Валенчич
82'
Желтая карточка
Л. Карлос Мурильо
79'
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
Я. Саксела
76'
66'
Желтая карточка
H.
63'
Замена
F. Muradbeyli
️️️️
M. Abbasov
60'
Желтая карточка
М. Мбодж
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Риски
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. Риски
Пас отдал
Ф. Валенчич
46'
Замена
Р. Риски
️️️️
Д. Браун
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
3
Янне Саксела
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
10
Лукас Лингман
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
9
Филип Валенчич
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Нефтчи
8
Эмин Махмудов
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
11
Harramiz
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
7
Юсуф Лаваль
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
20
Мерт Челик
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
2-5
16
Морен
5
О'Шонесси
24
Браун
30
Таннандер
9
Валенчич
9
Риски
10
Лингман
2-5
8
Махмудов
34
7
Лаваль
30
26
Мбодж
6
14
9
Валенчич
20
Спарв
20
Спарв
9
Валенчич
3
Саксела
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
3
Саксела
10
Лингман
2
Пелтола
2
Пелтола
10
Лингман
0
19
19
0
Остались в запасе
ХИК
Нефтчи
79
Матиас Ниемела
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
20
Мерт Челик
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
Остались в запасе
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
20
Мерт Челик
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча ХИК - Нефтчи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
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