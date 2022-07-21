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    Самир Аббасов

    Тренер
    Имя Самир
    Фамилия Аббасов
    Команда Нефтчи
    Гражданство Азербайджан
    Дата рождения 1 февраля 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нефтчи 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Арис 2 : 0 Нефтчи
    28.07.2022 Нефтчи 3 : 0 Арис
    04.08.2022 Нефтчи 2 : 1 Рапид
    11.08.2022 Рапид 2 : 0 Нефтчи
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