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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - ХИК
Нефтчи - ХИК: обзор матча 03 августа 2021
Нефтчи
03.08.2021, вторник, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ХИК
59'
S. Bougrine
80'
Э. Махмудов
61'
Р. Риски
65'
Жаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтчи - ХИК
90'
+1
Желтая карточка
Р. Риски
90'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Ф. Валенчич
Желтая карточка
F. Muradbeyli
84'
83'
Желтая карточка
М. Тенхо
80'
Желтая карточка
М. Пелтола
ГОЛ! 2:2!
Э. Махмудов
80'
Замена
M. Abbasov
️️️️
C. Meza Colli
77'
75'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Я. Саксела
65'
ГОЛ! 1:2!
Жаир
Пас отдал
Р. Риски
Желтая карточка
H.
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Риски
Пас отдал
Ф. Валенчич
ГОЛ! 1:0!
S. Bougrine
Пас отдал
H.
59'
55'
Замена
Р. Риски
️️️️
Д. Браун
50'
Желтая карточка
Л. Карлос Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
34
Sabir Bougrine
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
97
Хаял Наджафов
ЦП
30
Aqil Mammadov
ЦФ
10
César Meza Colli
ЦФ
7
Юсуф Лаваль
ЦФ
36
Мамаду Кане
ЦФ
14
Romain Basque
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
ХИК
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
9
Филип Валенчич
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
3
Янне Саксела
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
10
Лукас Лингман
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
2
Матти Пелтола
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
3-5
34
8
Махмудов
97
Наджафов
14
11
26
Мбодж
6
36
Кане
2-5
5
О'Шонесси
16
Морен
10
Лингман
30
Таннандер
5
Тенхо
13
Мурильо
24
Браун
10
0
0
10
3
Саксела
2
Пелтола
2
Пелтола
3
Саксела
9
Валенчич
21
Олусанья
21
Олусанья
9
Валенчич
Остались в запасе
Нефтчи
ХИК
26
Омар Булудов
ЦЗ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
26
Омар Булудов
ЦЗ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
1
Хуго Кето
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Нефтчи - ХИК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
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1 : 3
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Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
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3 : 3
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ХИК
3 : 3
08.11.2026
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ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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