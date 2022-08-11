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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Марибор
ХИК - Марибор: обзор матча 11 августа 2022
ХИК
11.08.2022, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Марибор
54'
С. Хостикка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ХИК - Марибор
Желтая карточка
Д. Браун
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Карич
Замена
Э. Олусанья
️️️️
С. Хостикка
84'
72'
Замена
И. Гуеррико
️️️️
А. Зинич
Замена
П. Хетемай
️️️️
Л. Лингман
70'
60'
Замена
Р. Ширк
️️️️
М. Божич
Замена
А. Танака
️️️️
С. Вяяняйнен
57'
Замена
П. Сойри
️️️️
М. Абубакари
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Хостикка
Пас отдал
Л. Лингман
54'
46'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Р. Кронаветер
21'
Желтая карточка
Н. Митрович
14'
Желтая карточка
Я. Репас
Желтая карточка
Б. Радулович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
27
Артту Хосконен
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
77
Иван Брнич
ЛВ
20
Ян Репас
ЦП
44
Владан Видакович
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
29
Андраж Зинич
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
23
Пюрю Сойри
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
10
Даниэль Штурм
ЛВ
6
Альяж Антолин
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
91
Марин Лаушич
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
3-2-1-4
23
Азар
13
Мурильо
22
Райтала
5
Тенхо
6
Вяяняйнен
10
Лингман
24
Браун
27
Хосконен
27
Абубакари
25
Радулович
7
Хостикка
3-4-1-2
81
Бергсен
32
Митрович
25
Карич
20
Сикошек
20
Репас
44
Видакович
7
Кронаветер
17
Божич
77
Брнич
9
Батурина
29
Зинич
27
Абубакари
23
Сойри
23
Сойри
27
Абубакари
6
Вяяняйнен
37
Танака
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Лингман
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лингман
Мурило
17
Терхо
17
Терхо
Мурило
7
Хостикка
21
Олусанья
21
Олусанья
7
Хостикка
29
Зинич
3
Гуеррико
3
Гуеррико
29
Зинич
7
Кронаветер
9
Випотник
9
Випотник
7
Кронаветер
17
Божич
13
Ширк
13
Ширк
17
Божич
Остались в запасе
ХИК
Марибор
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
91
Марин Лаушич
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
91
Марин Лаушич
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча ХИК - Марибор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
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