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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - ХИК
Марибор - ХИК: обзор матча 04 августа 2022
Марибор
04.08.2022, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ХИК
47'
Д. Браун
64'
Б. Радулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марибор - ХИК
87'
Замена
Ф. Серраренс
️️️️
М. Абубакари
Желтая карточка
Я. Репас
76'
Замена
М. Лаушич
️️️️
А. Зинич
76'
Замена
С. Карич
️️️️
В. Видакович
76'
73'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
Л. Лингман
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Ж. Випотник
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
Б. Радулович
60'
Желтая карточка
М. Абубакари
Желтая карточка
Н. Митрович
53'
53'
Замена
П. Сойри
️️️️
Д. Браун
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
46'
Замена
А. Танака
️️️️
С. Вяяняйнен
46'
Замена
Б. Радулович
️️️️
Э. Олусанья
38'
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
37'
Желтая карточка
Д. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
20
Ян Репас
ЦП
44
Владан Видакович
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
29
Андраж Зинич
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
ХИК
23
Конор Азар
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
27
Артту Хосконен
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
91
Марин Лаушич
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
25
Боян Радулович
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
3-3-1-3
81
Бергсен
32
Митрович
19
Ватсон
20
Сикошек
20
Репас
44
Видакович
6
Антолин
77
Брнич
9
Випотник
9
Батурина
29
Зинич
3-1-2-1-3
23
Азар
22
Райтала
5
Тенхо
13
Мурильо
2
Пелтола
6
Вяяняйнен
10
Лингман
24
Браун
27
Хосконен
27
Абубакари
21
Олусанья
44
Видакович
25
Карич
25
Карич
44
Видакович
29
Зинич
91
Лаушич
91
Лаушич
29
Зинич
9
Випотник
7
Кронаветер
7
Кронаветер
9
Випотник
6
Вяяняйнен
37
Танака
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Лингман
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
10
Лингман
24
Браун
23
Сойри
23
Сойри
24
Браун
21
Олусанья
25
Радулович
25
Радулович
21
Олусанья
27
Абубакари
44
Серраренс
44
Серраренс
27
Абубакари
Остались в запасе
Марибор
ХИК
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
17
Марко Божич
ЛП
24
Рок Махер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
Главный тренер
Радован Каранович
30
Якоб Таннандер
ВР
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
17
Марко Божич
ЛП
24
Рок Махер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
Даниэль Штурм
ЛВ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Марибор - ХИК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
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