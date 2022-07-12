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Лига чемпионов 2026/2027
Хибернианс - Шэмрок Роверс
Хибернианс - Шэмрок Роверс: обзор матча 12 июля 2022
Хибернианс
12.07.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Шэмрок Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хибернианс - Шэмрок Роверс
Желтая карточка
Л. Фонсека
90'
Замена
Л. Фонсека
️️️️
Р. Соарес
84'
Желтая карточка
Д. Велла
82'
80'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Гаффни
77'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
77'
Замена
С. Кавана
️️️️
К. Маккэн
77'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Д. Уоттс
Замена
G. Mensah
️️️️
З. Грек
75'
73'
Желтая карточка
Р. Финн
Замена
J. Zerafa
️️️️
Г. Искьер
68'
Замена
Тейлор
️️️️
A. Attard
68'
Желтая карточка
Ю. Дегабриэле
65'
59'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
А. Грин
Желтая карточка
Р. Соарес
50'
25'
Желтая карточка
Г. Берк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
88
Родолфо Соарес
ЦЗ
6
Gonzalo Llerena
ЦЗ
12
Данстен Велла
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
13
Закари Грек
ЦФ
9
Terence Groothusen
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
0
Diakite
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
Шэмрок Роверс
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
5
Ли Грейс
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Хибернианс
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
21
Lucas Caruana
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
77
Тейлор
ЦФ
17
Gabriel Mensah
ЦФ
4
Лоренцо Фонсека
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Шэмрок Роверс
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
3-2-5
16
Коне
22
Искьер
6
88
Соарес
12
Велла
8
Грек
9
20
0
10
Дегабриэле
13
Грек
2-3-5
4
Лопеш
2
Хор
7
Уоттс
8
Финн
26
Маккэн
1
Маннус
9
Грин
20
Гаффни
2
Лайонс
16
О'Нил
22
Искьер
19
19
22
Искьер
20
77
Тейлор
77
Тейлор
20
13
Грек
17
17
13
Грек
88
Соарес
4
Фонсека
4
Фонсека
88
Соарес
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
7
Уоттс
29
Бирн
29
Бирн
7
Уоттс
26
Маккэн
11
Кавана
11
Кавана
26
Маккэн
9
Грин
17
Тауэлл
17
Тауэлл
9
Грин
20
Гаффни
10
Эмаху
10
Эмаху
20
Гаффни
Остались в запасе
Хибернианс
Шэмрок Роверс
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
21
Lucas Caruana
ЦП
16
Justin Haber
ЦФ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
88
Леон Полс
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
21
Lucas Caruana
ЦП
16
Justin Haber
ЦФ
Остались в запасе
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
88
Леон Полс
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Хибернианс - Шэмрок Роверс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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