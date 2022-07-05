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Шэмрок Роверс - Хибернианс
Шэмрок Роверс - Хибернианс: обзор матча 05 июля 2022
Шэмрок Роверс
05.07.2022, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Хибернианс
25'
Р. Финн
40'
Д. Уоттс
78'
Р. Гаффни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Хибернианс
81'
Замена
A. Attard
️️️️
Тейлор
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
81'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Д. Уоттс
81'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гаффни
78'
70'
Желтая карточка
Г. Искьер
Желтая карточка
Р. Гаффни
70'
Замена
А. Эмаху
️️️️
А. Грин
68'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уоттс
Пас отдал
Р. Гаффни
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Финн
Пас отдал
Р. Гаффни
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
5
Ли Грейс
ЦФ
8
Ронан Финн
ЦФ
7
Дилан Уоттс
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
12
Данстен Велла
ЦП
13
Закари Грек
ЦФ
22
Габри Искьер
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
0
Diakite
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Шэмрок Роверс
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
11
Син Кавана
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
Хибернианс
16
Justin Haber
ЦФ
4
Лоренцо Фонсека
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
2-1-5
2
Хор
4
Лопеш
26
Маккэн
2
Лайонс
1
Маннус
9
Грин
20
Гаффни
16
О'Нил
1-5
16
Коне
12
Велла
13
Грек
10
Дегабриэле
0
77
Тейлор
22
Искьер
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
7
Уоттс
17
Тауэлл
17
Тауэлл
7
Уоттс
9
Грин
10
Эмаху
10
Эмаху
9
Грин
77
Тейлор
20
20
77
Тейлор
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Хибернианс
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
16
Justin Haber
ЦФ
4
Лоренцо Фонсека
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
Остались в запасе
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Остались в запасе
16
Justin Haber
ЦФ
4
Лоренцо Фонсека
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шэмрок Роверс - Хибернианс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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