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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санта-Колома - Хиберниан
Санта-Колома - Хиберниан: обзор матча 29 июля 2021
Санта-Колома
29.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Хиберниан
70'
Г. Лопес
73'
J. Murphy
76'
Д. МакКэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санта-Колома - Хиберниан
81'
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Магеннис
Замена
J. Maria Tizon
️️️️
А. Цистеро
80'
Замена
E. Pi
️️️️
J. Torres
79'
Желтая карточка
L. E. Blanco
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакКэй
73'
ГОЛ! 1:1!
J. Murphy
72'
Замена
Д. МакКэй
️️️️
Д. Дойл-Хейз
72'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
П. Хэнлон
ГОЛ! 1:0!
Г. Лопес
Пас отдал
X. Puerto Bellart
70'
60'
Замена
К. Доидж
️️️️
М. Бойл
60'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Нисбет
40'
Желтая карточка
П. МакГинн
Желтая карточка
А. Цистеро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Колома
25
Марк Ребес
ЦЗ
27
David Rodríguez López
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
11
X. Puerto Bellart
ЦФ
0
L. E. Blanco
ЦФ
3
Алейш Цистеро
ЦФ
10
Pedro Santos
ЦФ
3
Juan Manuel Miranda Rodriguez
ЦФ
0
J. Torres
ЦФ
1
Miguel Angel Ramos Prada
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Санта-Колома
17
Ferrán Muxella Cervós
ЦП
0
E. Pi
ЦФ
24
Josep Maria Tizon
ЦФ
13
Andres Benítez
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
10
J. Gullan
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
1-5
25
Ребес
10
1
0
3
3
Цистеро
3-1-1-5
1
Мейси
4
Хэнлон
5
Портеус
16
МакГинн
13
Гогич
16
Магеннис
15
Нисбет
10
Бойл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
3
Доиг
0
0
0
0
3
Цистеро
24
24
3
Цистеро
4
Хэнлон
24
МакГрегор
24
МакГрегор
4
Хэнлон
16
Магеннис
7
Райт
7
Райт
16
Магеннис
31
Дойл-Хейз
11
МакКэй
11
МакКэй
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
27
Доидж
27
Доидж
10
Бойл
15
Нисбет
15
15
15
Нисбет
Остались в запасе
Санта-Колома
Хиберниан
17
Ferrán Muxella Cervós
ЦП
13
Andres Benítez
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
10
J. Gullan
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
17
Ferrán Muxella Cervós
ЦП
13
Andres Benítez
ЦФ
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
10
J. Gullan
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Санта-Колома - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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