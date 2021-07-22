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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хиберниан - Санта-Колома
Хиберниан - Санта-Колома: обзор матча 22 июля 2021
Хиберниан
22.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Санта-Колома
14'
М. Бойл (П)
47'
М. Бойл
81'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хиберниан - Санта-Колома
90'
+2
Замена
J. Maria Tizon
️️️️
Г. Лопес
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. Бойл
88'
Желтая карточка
К. Доидж
85'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
85'
ГОЛ! 3:0!
К. Нисбет
Пас отдал
А. Гогич
81'
78'
Замена
E. Pi
️️️️
X. Puerto Bellart
74'
Замена
A. Ramos
️️️️
D. Virgili Fernandez
72'
Вторая желтая
Р. Рамос
66'
Красная карточка
Х. Ряхи
50'
Желтая карточка
J. Manuel Miranda Rodriguez
ГОЛ! 2:0!
М. Бойл
Пас отдал
К. Магеннис
47'
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. МакКэй
46'
Замена
К. Магеннис
️️️️
S. Allan
31'
Красная карточка
Д. Ньюэлл
29'
26'
Желтая карточка
Р. Рамос
Желтая карточка
М. Бойл
21'
19'
Желтая карточка
А. Цистеро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бойл
14'
13'
Желтая карточка
M. Angel Ramos Prada
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Санта-Колома
0
J. Torres
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
14
Хамза Ряхи
ЦФ
10
Pedro Santos
ЦФ
0
L. E. Blanco
ЦФ
11
X. Puerto Bellart
ЦФ
3
Алейш Цистеро
ЦФ
2
Роберт Рамос
ЦФ
3
Juan Manuel Miranda Rodriguez
ЦФ
1
Miguel Angel Ramos Prada
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Хиберниан
16
Кайл Магеннис
ЦП
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Санта-Колома
13
Andres Benítez
ЦФ
4
Andreu Ramos
ЦФ
24
Josep Maria Tizon
ЦФ
0
E. Pi
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
4-1-2-3
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Портеус
13
Гогич
23
11
Ньюэлл
11
МакКэй
15
Нисбет
10
Бойл
5
11
1
3
2
Рамос
3
Цистеро
23
16
Магеннис
16
Магеннис
23
10
Бойл
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
10
Бойл
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
11
МакКэй
7
Райт
7
Райт
11
МакКэй
11
4
4
11
10
Лопес
24
24
10
Лопес
11
0
0
11
Остались в запасе
Хиберниан
Санта-Колома
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
13
Andres Benítez
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
Главный тренер
Альберт Гомес
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
35
Jack Brydon
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
13
Andres Benítez
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Альберт Гомес
Статистика матча Хиберниан - Санта-Колома
2
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
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