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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Венло
Хераклес - Венло: обзор матча 01 мая 2021
Хераклес
01.05.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
4 : 0
Завершен
Венло
35'
С. Бакиш
44'
Р. Влут
55'
С. Бакиш
82'
С. Бакиш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Венло
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
Л. де ла Торре
90'
+1
83'
Желтая карточка
A. Swinkels
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Бакиш
82'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Д. Бургзорг
80'
Замена
E. Sierra
️️️️
Р. Влут
80'
59'
Замена
J. Arias
️️️️
Г. Якумакис
ГОЛ! 3:0!
С. Бакиш
Пас отдал
Н. Фадиджа
55'
Желтая карточка
М. Кнустер
49'
46'
Замена
A. Swinkels
️️️️
T. Dekker
46'
Замена
А. Донис
️️️️
Я. Ремер
Замена
И. Аззауи
️️️️
K. Jakobsen
46'
Замена
M. Leš
️️️️
Д. Куальята
46'
46'
Замена
J. John
️️️️
T. Hunte
ГОЛ! 2:0!
Р. Влут
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакиш
Пас отдал
Р. Преппер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
J. John
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-2-1-4
28
Бласвих
3
Преппер
5
Кнустер
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
20
Влут
37
Бургзорг
12
Бакиш
7
2-2-2-4
1
33
Пахоник
6
29
Машаш
8
32
ван Крой
38
Ремер
7
Якумакис
27
25
5
12
Куальята
5
5
12
Куальята
20
Влут
16
16
20
Влут
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
17
де ла Торре
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
17
де ла Торре
37
Бургзорг
23
Кутуджу
23
Кутуджу
37
Бургзорг
7
Якумакис
25
25
7
Якумакис
27
0
0
27
6
5
5
6
38
Ремер
22
Донис
22
Донис
38
Ремер
Остались в запасе
Хераклес
Венло
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
Остались в запасе
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Хераклес - Венло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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