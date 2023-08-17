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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Жальгирис
Хэкен - Жальгирис: обзор матча 17 августа 2023
Хэкен
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Жальгирис
28'
С. Хрстич
56'
С. Густафсон
63'
И. Садик
73'
И. Садик (П)
90+2'
М. Ламин Сонко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Жальгирис
ГОЛ! 5:0!
М. Ламин Сонко
Пас отдал
К. Лунд
90'
+2
86'
Замена
М. Миличкович
️️️️
П. Голубицкас
85'
Вторая желтая
М. Ойевуси
Желтая карточка
К. Лунд
78'
74'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Н. Мартин Горобсов
74'
Замена
Л. Антал
️️️️
Д. Казлаускас
ГОЛ с пенальти! 4:0!
И. Садик
73'
Замена
T. Sana
️️️️
А. Лаюни
73'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
И. Садик
73'
69'
Желтая карточка
Д. Казлаускас
Замена
A. Youssef
️️️️
С. Хрстич
65'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
65'
ГОЛ! 3:0!
И. Садик
Пас отдал
А. Лаюни
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Густафсон
Пас отдал
И. Садик
56'
45'
+2
Желтая карточка
М. Ойевуси
ГОЛ! 1:0!
С. Хрстич
Пас отдал
М. Ригор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
17
John Paul Dembe
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
3-3-2-3
25
Лунд
15
3
Ховланд
11
Густафсон
10
Ригор
8
14
Лаюни
11
Садик
26
19
Хрстич
25
Хаммар
4-1-3-2
1
Гертмонас
95
Бопесу
26
Гнид
31
3
Павелич
5
Горобсов
77
Кендыш
11
Новиковас
10
Голубицкас
9
Казлаускас
27
Ойевуси
8
16
16
8
11
Садик
11
Сонко
11
Сонко
11
Садик
19
Хрстич
9
9
19
Хрстич
14
Лаюни
22
22
14
Лаюни
5
Горобсов
22
Вербицкас
22
Вербицкас
5
Горобсов
10
Голубицкас
10
Миличкович
10
Миличкович
10
Голубицкас
9
Казлаускас
8
Антал
8
Антал
9
Казлаускас
Остались в запасе
Хэкен
Жальгирис
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
17
John Paul Dembe
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
17
John Paul Dembe
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Хэкен - Жальгирис
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
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