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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Жальгирис - Хэкен
Жальгирис - Хэкен: обзор матча 10 августа 2023
Жальгирис
10.08.2023, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Хэкен
85'
Н. Гнид
38'
С. Хрстич
47'
С. Хрстич
70'
М. Ригор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Хэкен
90'
+1
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
А. Лаюни
Желтая карточка
S. Vučur
90'
90'
Желтая карточка
F. Trpcevski
ГОЛ! 1:3!
Н. Гнид
85'
84'
Желтая карточка
С. Густафсон
78'
Замена
Т. Тотланд
️️️️
S. Sandberg
78'
Замена
T. Sana
️️️️
И. Садик
77'
Замена
F. Trpcevski
️️️️
С. Хрстич
Замена
Л. Антал
️️️️
Н. Мартин Горобсов
72'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Ригор
Пас отдал
С. Хрстич
63'
Желтая карточка
A. Romeo
Замена
А. Новиковас
️️️️
М. Миличкович
60'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Хрстич
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Хрстич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Хэкен
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
8
Ливиу Антал
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гертмонас
3
Павелич
26
Гнид
31
95
Бопесу
5
Горобсов
15
Буфф
77
Кендыш
10
Голубицкас
10
Миличкович
27
Ойевуси
3-3-2-3
15
3
Ховланд
25
Лунд
10
Ригор
11
Густафсон
8
11
Садик
14
Лаюни
25
Хаммар
19
Хрстич
26
10
Миличкович
11
Новиковас
11
Новиковас
10
Миличкович
5
Горобсов
8
Антал
8
Антал
5
Горобсов
15
14
Тотланд
14
Тотланд
15
14
Лаюни
11
Сонко
11
Сонко
14
Лаюни
11
Садик
22
22
11
Садик
19
Хрстич
20
20
19
Хрстич
Остались в запасе
Жальгирис
Хэкен
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Жальгирис - Хэкен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
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