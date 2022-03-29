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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Замбия - Гвинея
Замбия - Гвинея: онлайн-трансляция 29 марта 2022
Замбия
29.03.2022, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Замбия - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
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Гвинея
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Благородный поступок Месси в матче с Замбией
1 апреля
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Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)
1 апреля
Благородный поступок Месси в матче с Замбией
1 апреля
1
Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)
1 апреля
Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35
31 марта
Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Замбия – Марокко: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.28 09:59
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
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Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
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Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
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