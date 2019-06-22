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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Мадагаскар
Гвинея - Мадагаскар: обзор матча 22 июня 2019
Гвинея
22.06.2019, суббота, 23:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Мадагаскар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гвинея - Мадагаскар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Стадион Александрия
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