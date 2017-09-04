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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ливия - Гвинея
Ливия - Гвинея: обзор матча 04 сентября 2017
Ливия
04.09.2017, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливия - Гвинея
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
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