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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гонвед - Мальме
Гонвед - Мальме: обзор матча 17 сентября 2020
Гонвед
17.09.2020, четверг, 22:05
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Мальме
86'
А. Ингви Траустасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гонвед - Мальме
90'
+3
Замена
С. Адриан
️️️️
О. Левицки
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Ингви Траустасон
Замена
B. Kesztyus
️️️️
B. Bocskay
84'
79'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Рикс
Замена
️️️️
D. Zsótér
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гонвед
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Botond BarÃ¡th
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
2
M. Mezghrani
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
0
P. Hidi
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
83
Tomáš Tujvel
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Гонвед
1
Oleksandr Nad
ЦФ
12
Boubacar Traore
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
0
D. Kamber
ЦФ
0
E. Uzoma
ЦФ
0
B. Kesztyus
ЦФ
25
Ivan Lovrić
ЦФ
Мальме
30
Марко Йоханссон
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Behrang Safari
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
35
Самуэль Адриан
ОП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
2-1-5
27
Алийи
5
16
Газдаг
27
17
5
83
0
4-4-2
27
Далин
3
Кнудсен
15
Ахмедходжич
64
Ларссон
4
Нильсен
6
Ракип
6
Левицки
5
Рикс
11
Тойвонен
14
Бергет
9
Сарр
4
0
0
4
6
Левицки
35
Адриан
35
Адриан
6
Левицки
5
Рикс
9
Траустасон
9
Траустасон
5
Рикс
Остались в запасе
Гонвед
Мальме
1
Oleksandr Nad
ЦФ
12
Boubacar Traore
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
0
D. Kamber
ЦФ
0
E. Uzoma
ЦФ
25
Ivan Lovrić
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ВР
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Behrang Safari
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Oleksandr Nad
ЦФ
12
Boubacar Traore
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
0
D. Kamber
ЦФ
0
E. Uzoma
ЦФ
25
Ivan Lovrić
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Behrang Safari
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Гонвед - Мальме
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Вашаш
- : -
28.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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