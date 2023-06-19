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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг - Таиланд
Гонконг - Таиланд: обзор матча 19 июня 2023
Гонконг
19.06.2023, понедельник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Таиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гонконг - Таиланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
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