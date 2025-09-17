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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Славия - Буде-Глимт
Славия - Буде-Глимт: обзор матча 17 сентября 2025
Славия
17.09.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
23'
Ю. Мбоджи
74'
Ю. Мбоджи
78'
Д. Басси
90'
С. Фет
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Буде-Глимт
Завершен
Желтая карточка
Моймир Хытил
90'
+9
Замена
Иван Шранц
️️️️➡️️
Василь Кусей
90'
Замена
Мухаммед Чам
️️️️➡️️
Михал Садилек
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
Сондре-Брунстад Фет
85'
Желтая карточка
Патрик Берг
(фол)
85'
Замена
Вилладс Нильсен
️️️️➡️️
Хайтам Алеесами
79'
Желтая карточка
Хайтам Алеесами
(фол)
78'
ГОЛ! 2:1!
Даниэл Басси
Замена
Даики Хасиока
️️️️➡️️
Юссуфа Мбоджи
77'
Замена
Моймир Хытил
️️️️➡️️
Томаш Хоры
77'
74'
Замена
Андреас Хельмерсен
️️️️➡️️
Каспер Хег
74'
Замена
Сондре-Брунстад Фет
️️️️➡️️
Сондре Аукленд
ГОЛ! 2:0!
Юссуфа Мбоджи
Пас отдал
Лукаш Провод
74'
Желтая карточка
Юссуфа Мбоджи
(фол)
70'
65'
Замена
Магнус Риснаэс
️️️️➡️️
Йостейн Гундерсен
64'
Травма
Йостейн Гундерсен
54'
Пенальти не реализован
Каспер Хег
52'
Гол отменен
Даниэл Басси
46'
Замена
Даниэл Басси
️️️️➡️️
Mathias Jørgensen
45'
+2
Желтая карточка
Один-Лурас Бьортуфт
(фол)
45'
+5'
Гол отменен
Степан Шалоупек
39'
ГОЛ! 1:0!
Юссуфа Мбоджи
Пас отдал
Лукаш Провод
23'
Замена
Степан Шалоупек
️️️️➡️️
Томаш Голеш
18'
Травма
Томаш Голеш
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
36
Индржих Станек
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Каспер Хег
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
16
Давид Мозес
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
12
Мбоджи
21
Дудера
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
18
Садилек
20
Зафейрис
17
Провод
9
Кусей
25
Хоры
3-1-2-2-2
12
Хайкин
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
8
Аукленд
10
Хеуге
29
9
Хег
3
Голеш
6
Шалоупек
6
Шалоупек
3
Голеш
12
Мбоджи
4
Хасиока
4
Хасиока
12
Мбоджи
18
Садилек
10
Чам
10
Чам
18
Садилек
9
Кусей
26
Шранц
26
Шранц
9
Кусей
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
6
Гундерсен
23
Риснаэс
23
Риснаэс
6
Гундерсен
8
Аукленд
19
Фет
19
Фет
8
Аукленд
29
24
Басси
24
Басси
29
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
Остались в запасе
Славия
Буде-Глимт
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Славия - Буде-Глимт
2
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
11
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
5
0
Количество передач
324
398
Сейвы
8
8
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.98
2.52
xGP (предотвращенные голы)
2.19
2.19
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Фортуна Арена
Посещаемость:
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