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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Гленторан
ТНС - Гленторан: обзор матча 15 июля 2021
ТНС
15.07.2021, четверг, 20:15
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Гленторан
26'
Д. МакМанус (П)
27'
Л. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ТНС - Гленторан
Замена
️️️️
Д. МакМанус
87'
81'
Замена
B. Cushnie
️️️️
Г. Бигиримана
Замена
D. Ebbe
️️️️
K. Davies
75'
67'
Замена
M. Smith
️️️️
C. Marron
67'
Замена
Д. МакДонах
️️️️
R. Donnelly
Замена
️️️️
Д. Уильямс
67'
42'
Желтая карточка
Г. Бигиримана
38'
Желтая карточка
R. Marshall
ГОЛ! 2:0!
Л. Смит
Пас отдал
Д. МакМанус
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. МакМанус
26'
25'
Желтая карточка
П. Макклин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
23
Крис Мэрриот
ЛЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
21
Лео Смит
ЦП
11
A. Cieslewicz
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
1
Paul Harrison
ЦФ
Гленторан
24
Дэйл Коулинг
ВР
3
Патрик Макклин
ЦЗ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
8
Rhys Marshall
ЦФ
3
M. Kane
ЦФ
4
Luke McCullough
ЦФ
22
Caolan Marron
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
10
R. Donnelly
ЦФ
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
7
Dean Ebbe
ЦФ
Гленторан
0
C. Stewart
ЦФ
1
Elliot Morris
ЦФ
33
Ross Glendinning
ЦФ
21
Mal Smith
ЦФ
11
Джейми МакДонах
ЦФ
29
Aaron Wightman
ЦФ
0
A. Mitchell
ЦФ
26
Ben Cushnie
ЦФ
1-1-1-5
23
Мэрриот
21
Смит
17
Уильямс
5
1
9
МакМанус
0
4
1-1-1-5
24
Коулинг
3
Макклин
5
Бигиримана
24
МакМенамин
3
10
0
22
4
4
7
7
4
22
21
21
22
10
11
МакДонах
11
МакДонах
10
0
0
5
Бигиримана
26
26
5
Бигиримана
Остались в запасе
ТНС
Гленторан
1
Коннор Робертс
ВР
0
C. Stewart
ЦФ
1
Elliot Morris
ЦФ
33
Ross Glendinning
ЦФ
29
Aaron Wightman
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Робертс
ВР
Остались в запасе
0
C. Stewart
ЦФ
1
Elliot Morris
ЦФ
33
Ross Glendinning
ЦФ
29
Aaron Wightman
ЦФ
Статистика матча ТНС - Гленторан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
2 : 1
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
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