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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гленторан - ТНС
Гленторан - ТНС: обзор матча 08 июля 2021
Гленторан
08.07.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гленторан - ТНС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
2 : 1
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
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ТНС
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
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«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
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В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
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